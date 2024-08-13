Paradan kule dizen CHP, Pariste de şatafatın sınırlarını zorladı. İstanbulun tanıtımı bahanesiyle yapılan lüks kiralama CHPnin after partysine dönüştü. Etkinlikte yer alan iki isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Balya balya paraları ofise taşıdığı görüntülerle bilinen Fatih Keleş, İmamoğlu ile birlikte Pariste boy gösterdi. Keleşin yanı sıra Halis Kahriman da Fransada idi. Bilindiği üzere Kahriman, Esenyurta diktiği rezidansın 17 katı kaçak olduğu için CHPli belediye ile davalık olmuştu. Ancak aynı Kahrimanın İmamoğlu ile boy boy poz vermesi Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu? sorusunu akıllara getirdi.