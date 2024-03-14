Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nasın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığından ve Ekrem İmamoğlundan yapılan açıklama yeni soruları beraberinde getirirken savcılığın paranın kaynağını aydınlatmak için başlattığı soruştuma sürüyor. Kimin parasının kimin cebine girdiğinin yanıtı merakla beklenirken CHP yandaşı medyanın sessizliği de dikkatlerden kaçmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada kayıt dışı para itirafında bulundu. CHP’deki para sayma görüntülerinde yer alan CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.