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Paradan kule yapan CHP'liler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz... / 14.03.24

Paradan kule yapan CHP'liler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz... / 14.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Paradan kule yapan CHP'liler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz... / 14.03.24

Takvim 06:53
02

Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil / 14.03.24

Takvim 02:30
03

Günün her saati trafik, metrolarda izdiham... Murat Kurum'dan CHP'nin 'mega' iş bilmezliğine tepki: "İstanbul’a bu çile reva mı?" / 14.03.24

Takvim 06:36
04

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şırnak mitinginde önemli açıklamalar / 14.03.24

Takvim 06:48
05

İmamoğlu'ndan 'DEM'li operasyon! Kılıçdaroğlu'na "bedel ödeyeceksin" tehdidi: Özgür Özel'e "koltuğu kaybedersin" resti / 14.03.24

Takvim 02:52
06

CHP'de 'Kemalciler' kazan kaldırdı! İmamoğlu'nun 'SÖZCÜ'süne 'Kılıçdaroğlu' baskını... "Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın" / 14.03.24

Takvim 02:44
07

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar / 14.03.24

Takvim 00:00
08

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Günahların seni tüketmeden onları terk et / 14.03.24

Takvim 06:33
09

İmamoğlu'ndan 'kayıt dışı para' itirafı! Yakayı kurtarmak için Genel Merkez'i sattı: Usul açısından hatalı, eksik / 14.03.24

Takvim 04:26
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