İBB ve CHP yönetiminin geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlediği ve büyük tepki çeken Paris gezisi hakkında çıkan yeni detaylar skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İBBnin İstanbul Evi denilerek İstanbulun tanıtımı bahanesiyle gerçekleştirdiği gezinin faturaları ortaya çıktı. İmamoğlunun danışmanı Murat Ongunun Şartsız bağış dediği geziye 12 milyon TL harcandığı ihale kayıtlarında yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları ihaleler ortaya çıkınca Ekrem İmamoğlu yönetiminin söz konusu Paris çıkarmasını İstanbullunun parasıyla ödemediyse sponsorları kim diye sormaya devam ederken tüm tepkilere rağmen herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.