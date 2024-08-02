2024 Paris Olimpiyatlarının açılışında yapılan sapkın LGBT propagandası sonrası müsabakalarda da usulsüzlükler yaşanıyor. Son olarak 66 kiloda geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasındaki cinsiyet testinde başarısız olan Cezayirli Imane Khelifin kadınlar kategorisinde yarışmasına Pariste izin verildi. Bugün 66 kiloda ringe çıkan Khelif, İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. Khelifin sert yumruğu sonrası maçı 46. saniyede bırakan İtalyan boksörün büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Yaşanan skandala bir tepki de İtalya Başbakanı Giorgia Meloniden geldi.