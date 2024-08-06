Dünya genelinde LGBT terörü her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Toplum yapısını tehdit eden LGBT terörü Paris 2024 Olimpiyatları’nda bir kere daha ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 2024 Paris Olimpiyatlarındaki LGBT propagandasına tepki göstermiş, Papayı arayacağını ifade etmişti. Bu gelişmelerden sonra üzüntü duyduğunu dile getiren Papanın açıklamasını Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now, Başkan Erdoğanın diplomatik başarısı olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan için Francise Fısıldayan Adam denildi.