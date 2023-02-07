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7/24 Dinle Takvim Pazarcık'taki 7,7'lik deprem sonrası dünya tek yürek! Türkiye'ye destek ve taziye mesajları: Liderler peş peş Başkan Erdoğan'ı aradı / 06.02.23
Pazarcık'taki 7,7'lik deprem sonrası dünya tek yürek! Türkiye'ye destek ve taziye mesajları: Liderler peş peş Başkan Erdoğan'ı aradı / 06.02.23

Pazarcık'taki 7,7'lik deprem sonrası dünya tek yürek! Türkiye'ye destek ve taziye mesajları: Liderler peş peş Başkan Erdoğan'ı aradı / 06.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Pazarcık'taki 7,7'lik deprem sonrası dünya tek yürek! Türkiye'ye destek ve taziye mesajları: Liderler peş peş Başkan Erdoğan'ı aradı / 06.02.23

Takvim 02:01
02

Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı / 01.02.23

Takvim 02:06
03

Aslan 6 numara avında! Orta sahaya genç yıldız / 31.01.23

Takvim 01:21
04

Hepsine dokunacaklar! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 18 vekile ait dosyalar TBMM'de / 27.01.23

Takvim 01:25
05

Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı / 04.02.23

Takvim 01:09
06

Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimden flaş sözler: Bilimsel olarak... / 06.02.23

Takvim 01:56
07

Kahramanmaraş depremi sonrası pes dedirten vicdansızlık! Kira ve battaniye fiyatlarına zam yaptılar / 06.02.23

Takvim 02:03
08

Enver Aysever ve Ahmet Ercan'dan skandal! Deprem üzerinden siyaset ve İslam düşmanlığı... / 06.02.23

Takvim 02:51
09

Deprem sonrası eğitime ara! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Tüm Türkiye’de okullar tatil edildi... O illerdeki üniversiteler... / 06.02.23

Takvim 02:43
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