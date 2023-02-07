Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7’lik deprem Türkiye’yi yasa boğdu. 10 ili birden etkileyen deprem sonrası diğer ülkelerden taziye ve yardım açıklamaları peş peşe geldi. Putin, Başkan Erdoğanı arayarak Derhal yardım sunmaya hazırız dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 420 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiyeye gönderdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Erdoğanı aradı. İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı iki uçak arama kurtarma ekipleriyle birlikte Türkiyeye doğru yola çıktı. ABD Başkanı Biden Ekiplerimiz Türkiyedeki arama kurtarma için harekete geçiyor açıklamasını yaptı. Fransa, İngiltere, Almanya, Kazakistan, Hindistan, Katar ve pek çok ülke yardım ve destek çağrısında bulundu.