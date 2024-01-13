ABD, Jeffrey Epstein dosyası ve New York’ta bulunan yasa dışı Hasidik Yahudi tünelleri ile çalkalanırken Gazze’de üç aydır devam eden soykırımın ortasında meydana gelen hadiseler “CIA-Mossad savaşı mı?” sorusunu gündeme getirdi. Fuhuş çetesi lideri Epstein’in Mossad bağı ile ilgili tüm detaylar yıllar önce yazılan bir kitapta açıkça ortaya çıktı. Peki, Jeffrey Epstein’in Mossad’a sokan isim kimdi? Jeffrey, eski sevgilisi ve fuhuş çetesinde ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell ile nasıl tanıştı? Jeffrey Epstein’in pedofili adası ile New York’taki yasa dışı Hasidik Yahudi tünelleri arasında nasıl bir ilişki var? İşte, Gazze’deki soykırımın ortasında terör devleti İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasındaki derin çatlağın şifreleri…