Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar / 28.04.22

İslam aleminin en kutsal gecesi ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dün tüm Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlandı. Camiler ve mescitler ibadet etmek isteyen milyonlarca kişiyle dolup taştı. Kadir Gecesinin kutsal oluşu, bazı Pegasus çalışanlarını rahatsız etti. Bir grup Pegasus çalışanı içkili masada kadeh tokuştururken, o anları Kadir Gecesine hakaret ederek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda alkollü masa Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin ifadeleri yer aldı. Paylaşımın sosyal medyada yayılması üzerine Pegasus çalışanlarına tepki çığ gibi büyüdü.