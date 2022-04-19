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7/24 Dinle Takvim Pençe-Kilit Operasyonu'nun şifreleri! Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi sonrası PKK'ya bomba yağdı / 19.04.22
Pençe-Kilit Operasyonu'nun şifreleri! Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi sonrası PKK'ya bomba yağdı / 19.04.22

Pençe-Kilit Operasyonu'nun şifreleri! Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi sonrası PKK'ya bomba yağdı / 19.04.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

Pençe-Kilit Operasyonu'nun şifreleri! Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi sonrası PKK'ya bomba yağdı / 19.04.22

Takvim 07:10
02

65 yaş aylığına yüzde 30 zam ve bayram ikramiyesi! Kim ne kadar alacak? / 12.04.22

Takvim 02:12
03

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde zimmet skandalı: Sahte evrakla 1 milyon lirayı ceplediler / 16.04.22

Takvim 01:43
04

Gurbetçi emekliye yoklama uyarısı! 6 aydan fazla yaşayanlar dikkat / 08.04.22

Takvim 02:11
05

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
06

CHP’li Karaburun Belediyesi’ndeki aile boyu vurgunun detayları ortaya çıktı! Ciroyu ‘sıfır’ gösterip milyonları cebe indirdiler / 15.04.22

Takvim 01:08
07

'Trabzonspor panik havasında' yorumları için rakamlar aynı şeyleri söylemiyor! Açık ara liderlik koltuğunda / 18.04.22

Takvim 01:51
08

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan muhtarlara hakaret! / 02.04.22

Takvim 03:17
09

Üreticide düştü markette arttı: Maliyetleri bahane ediyorlar!

Takvim 02:35
10

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın akraba kıyağı denetim komisyonu raporunda! / 11.04.22

Takvim 06:18
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