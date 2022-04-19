Pençe-Kilit Operasyonu'nun şifreleri! Başkan Erdoğan-Mesrur Barzani görüşmesi sonrası PKK'ya bomba yağdı / 19.04.22

TSK, Irak’ın kuzeyinde Pençe operasyonlarıyla köşeye sıkıştırdığı PKK’lı teröristlere Pençe-Kilit harekâtıyla son darbeyi indirmek için düğmeye bastı. F-16 ve topçu unsurlarıyla belirlenen hedeflerin tamamı vuruldu. Bölgeye indirme yapan bordo bereliler, sözde örgüt karargâhlarını ele geçirdi. 19 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyondan 2 gün önce gerçekleşen IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Başkan Erdoğanın görüşmesine dikkat çekti. PKKnin KDPyi tehdit ettiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise bugünkü yazısında, Peki demokrasi havarisi HDP ve Erbile oy için heyet gönderen yol arkadaşı CHP, PKKnın bu rolünü görmüyor mu? ifadelerini kullandı.