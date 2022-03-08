Pentagon 'bomba'yı doğruladı! "Rusya Ukrayna'da savaştırmak için Suriye'den savaşçı topluyor" / 07.03.22

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Amerikan merkezli Wall Street Journal WSJ tüm dünyanın konuştuğu çok çarpıcı bir iddiaya imza attı. Haberde, Rusyanın daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukraynaya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen iddiaya ilişkin Pentagondan açıklama geldi. Pentagondan üst düzey yetkili, Rusyanın Ukraynada savaşmak üzere Suriyeden savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.