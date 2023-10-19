Gazzede elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak açık bir katliama imza attı. Saldırı sonrası her fırsatta soykırımcı İsraile desteği açıklayan ABD Başkanı Joe Bidenın ikiyüzlü tutumu büyük tepki topladı. ABD Başkanı Joe Biden, Tel Avivi ziyareti sırasında, İsrailin Gazzedeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz İsrail değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil. sözlerini sarf etmişti. İsraile tepkiler yükselirken ABD Savunma Bakanlığı da Pentagon, yalanı açık açık itiraf etti. Ellerinde veri olmadan açık kaynaklardan alınan bilgi ile karar verildiğini itiraf eden Pentagon yaptığı yazılı açıklamada, “Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazzedeki hastanede meydana gelen patlamadan İsrailin sorumlu olmadığı yönündedir. ifadesi paylaşıldı.