Kemal Kılıçdaroğlunun adaylık ilanı sonrası Meral Akşener, masadan çekildi. Ankarada sıcak saatler yaşanırken koalisyondaki diğer partiler jet hızında bir karar alarak İYİ Partisiz ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıda bir fotoğraf karesi ile başlayan İYİ Partinin masadan ittirilme süreci Meral Akşener tarafından da kabul edildi. Akşener, Masadan ben kalkmadım, kaldırıldım dedi. İYİ Parti lideri, Eğer masa ya da Kemal bey milletin bu talebine İmamoğlu ya da Yavaş olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim şeklinde konuştu. Öte yandan İPli Turhan Çömez de masadaki 5 partinin Akşenere Ya sen kalk, ya da biz muamelesi yaptığını dile getirdi.