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Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti

Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti

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150 Bölüm | 06:56:12
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Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti

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