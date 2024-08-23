Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekorların kırıldığını açıkladı. Bayraktar, petrol üretiminin 17 Ağustosta günlük 107 bin 621 varile, doğal gaz üretiminin ise 15 Ağustosta günlük 7 milyon 609 bin 427 metreküpe ulaştığını bildirdi. Böylece yeni keşiflerle birlikte artan doğal gaz ve petrol üretimi sayesinde Türkiyenin ithalat faturası milyonlarca dolar azaldı. Bilindiği gibi enerjide bağımsızlığa giden yol, eski Enerji ve Tabii ve Kaynaklar Bakanı Berat Albayrakın kararlı adımları ile açılmıştı. Karadenizde 710 milyar metreküplük dev doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti. Ülke tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin üzerinden 4 yıl geçti.