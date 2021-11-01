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7/24 Dinle Takvim > Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: ABD'den gelen dosyadan sonuç çıkmadı / 01.11.21
Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: ABD'den gelen dosyadan sonuç çıkmadı / 01.11.21

Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: ABD'den gelen dosyadan sonuç çıkmadı / 01.11.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: ABD'den gelen dosyadan sonuç çıkmadı / 01.11.21

Takvim 05:09
02

Bir scooter kazası da İzmir'de! Saniye saniye kaydedildi / 01.11.21

Takvim 01:25
03

Eşini 4 yerinden bıçakladı tekme tokat dövdü! Tekirdağ'da sokak ortasında kadına şiddet / 01.11.21

Takvim 01:22
04

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru!

Takvim 02:24
05

Başkan Erdoğan'dan Macron'a Yunanistan uyarısı: "Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok" / 01.11.21

Takvim 01:59
06

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor? / 01.11.21

Takvim 01:55
07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Çiftçiye destekte yüzde 100 artış

Takvim 05:57
08

Lokomotiv Moskova'nın eski yıldızı Galatasaray'a meydan okudu: Yenebilirler / 01.11.21

Takvim 00:47
09

Türkiye'den F-35 açıklaması: ABD heyeti ile teknik görüşmelerde biz pozisyonumuzu ortaya koyduk / 01.11.21

Takvim 01:23

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