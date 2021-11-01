Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi: ABD'den gelen dosyadan sonuç çıkmadı / 01.11.21

Muğlada boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekinin cinayet zanlısı Cemal Metin Avcının yargılandığı davada, bugün 7nci duruşma görüldü. Duruşma öncesi adalet isteğini belirten Baba Sıddık Gültekin, Denizlide Şebnem Şirin’in boğazı kesilerek öldürülmesi olayıyla ilgili, O kızcağızın da bir ailesi var. Sadece o kız değil, bütün ailesi öldü. Hepsi o acıyla yaşayacak. Pınarda canım nasıl acıdıysa, Şebnemde de o kadar acıdı. dedi. Duruşmada, Pınar’ın telefonu için ABD’den gelen dosyanın Siber Suçlar tarafından incelendiği bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi. Öte yandan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, katil zanlısı Avcı’nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların tutukluluk talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, tekrar Pınar’ın telefonun şifresi için ABD’ye müzekkere yazılmasına hükmetti. Bir sonraki duruşma 20 Aralık saat 14’e bırakıldı.