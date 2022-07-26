Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında: Yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması bekleniyor

Son dakika haberi! Piyasaların gözü FEDin faiz kararında. Yarın açıklanacak karar, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. FED Başkanı Jerome Powellın açıklamaları da yakından takip edilecek. Piyasalar ABD Merkez Bankasının Fed temmuz ayı toplantısında 75 baz puanlık artırım yapmasını fiyatlarken, bankanın politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması öngörülüyor. Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Ancak, Fedin enflasyondaki kalıcılığı hâlâ hafife aldığını ve ABDde bir ücret-fiyat sarmalının başladığını henüz kabul etmediğini düşünüyoruz. değerlendirmesinde bulundu.