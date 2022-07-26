×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında: Yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması bekleniyor
Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında: Yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması bekleniyor

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında: Yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması bekleniyor

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında: Yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4,00 seviyelerine çıkarması bekleniyor

Takvim 01:19
02

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
03

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
04

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
05

Beşiktaş Ganalı yıldız Amartey için son kozunu kullanacak! / 25.07.22

Takvim 01:29
06

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
07

ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti: 3 kat artırabilecek, sıfırlayabilecek! 2. elde yeni dönem: Aynı ürüne farklı fiyata son / 26.07.22

Takvim 01:28
08

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD 4.4 Kandilli 4.6 olarak büyüklüğü açıkladı / 26.07.22

Takvim 01:15
09

Borsa İstanbul'da tarihi eşiğe ulaşıldı: 17 ayda 78 şirket halka açıldı şirket sayısında rekor

Takvim 01:23
10

O tarihlere dikkat! Yaprak kımıldamayacak! Gölgede 46 DERECE! Risk büyüyor! / 26.07.22

Takvim 01:26
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gündem
Dünya
Spor
Yaşam

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı