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PKK 7'li koalisyona selam çaktı, ABD'den terörist aklama yayınları başladı! National Geographic'den skandal paylaşım / 31.03.23

PKK 7'li koalisyona selam çaktı, ABD'den terörist aklama yayınları başladı! National Geographic'den skandal paylaşım / 31.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK 7'li koalisyona selam çaktı, ABD'den terörist aklama yayınları başladı! National Geographic'den skandal paylaşım / 31.03.23

Takvim 02:14
02

7'li koalisyonu anlatan çiftçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz / 31.03.23

Takvim 01:42
03

Halk TV'nin 'Korkmaz Tavukçu' vakası! Sahte istifa mektubunu gerçek zannedip "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığı ile verdiler / 31.03.23

Takvim 04:08
04

Başkan Erdoğan ezberleri bozdu! Dış basında övgü dolu sözler: Türkiye'nin adımları Washington'da rahatsızlığa neden oluyor / 31.03.23

Takvim 01:56
05

Cimbom'a büyük şok! Suudi temsilcisi, Mauro Icardi transferi için devreye girdi / 31.03.23

Takvim 01:24
06

İletişim Başkanlığı yayınladı: Deprem bölgesinde şimdiye kadar neler yapıldı? / 31.03.23

Takvim 02:27
07

Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarının Malatya'daki günübirlik iftar çadırı şovuna tepki yağdı / 30.03.23

Takvim 01:51
08

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Rumlar tarafından saldırı girişimi! Akıllara 6'lı koalisyonun Kıbrıs vaadi geldi! / 30.03.23

Takvim 03:00
09

Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor" / 30.03.23

Takvim 01:50
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