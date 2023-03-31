2023 seçimlerine sayılı zaman kala 7li koalisyonun en büyük destekçilerinden küresel çetenin medya ayağında faaliyet gösteren kirli aktörler, devreye girmeye devam ediyor. Bunun son örneği ABD merkezli National Geographic ile bir kez daha tescillenmiş oldu. PKKnin 7li koalisyona destek vermesiyle manidar bir zamanlamada National Geographic skandal bir paylaşıma imza atti. Belgesel kanalı, terör örgütü PKKnın Suriye uzantılarından olan YPJye methiyeler düzdü. Kadın teröristleri kahraman olarak tanımlandı asker oldukları öne sürüldü. Bununla yetinmeyen National Geographic DEAŞa İslam Devleti nitelendirmesi yaparak Müslümanlar terörist algısı da işlendi.