Terörün siyasi ayağı DEM Parti, günler öncesinden belli olmasına rağmen İBB adaylık başvurusunu son ana kadar teslim etmedi. Yaşananların perde arkasında Kandilden ittifakı sıkı tutun talimatının geldiği ortaya çıkarken konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Bir grup listeyi bilinçli bir biçimde geciktirmiş ve suçu Yüksek Seçim Kuruluna atmanın hesabını yapmış. Böylece hem devlet suçlanarak seçmenler aktifleştirilecek hem de seçmen çok daha kolay İmamoğluna yönlendirilecekti. ifadelerini kullandı.