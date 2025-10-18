×
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım / 17.10.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
01

Takvim 05:16
02

CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı / 18.10.25

Takvim 02:44
03

Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız / 18.10.25

Takvim 06:01
04

CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede / 19.10.25

Takvim 01:50
05

Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak

Takvim 02:44
06

Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü / 17.10.25

Takvim 03:19
07

ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler / 18.10.25

Takvim 03:07
08

Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...

Takvim 02:08
09

Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka... / 17.10.25

Takvim 03:38
