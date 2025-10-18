Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMMde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kritik çalışmaları sürerken PKK elebaşı Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla umut hakkı çıkışı yaptı. Öcalanın, Devletin bu bagajı kaldırması lazım ifadelerini kullandığı iddia edilirken, bu sözler kafa karıştırdı. Daha önce İmralıdan böyle bir talep gelmedi fakat Kandildeki terör baronlarının sık sık Öcalan üzerinden özgürlük bahanesiyle sabotaj denemeleri yaptığı biliniyor. Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Terörsüz Türkiye konusunda net: Taviz yok.