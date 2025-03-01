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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının şifreleri... Kadil'in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres / 28.02.25

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının şifreleri... Kadil'in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres / 28.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının şifreleri... Kadil'in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres / 28.02.25

Takvim 07:29
02

Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu / 28.02.25

Takvim 03:41
03

Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan'ın 2005'te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: "Çözüyoruz çözeceğiz" / 28.02.25

Takvim 02:56
04

Beyaz Saray'daki kavga sonrası Zelenskiy'den Trump'a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu? / 28.02.25

Takvim 05:33
05

İmralı'da video kayıt yapıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı / 28.02.25

Takvim 07:02
06

İstanbul'daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD'ye büyükelçi atadı / 28.02.25

Takvim 00:54
07

Devlet Bahçeli'den Ramazan paylaşımında barış mesajı: "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" / 28.02.25

Takvim 02:15
08

Başkan Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda önemli açıklamalar / 28.02.25

Takvim 07:05
09

Beyaz Saray’da gergin anlar! Trump ve Zelenskiy tartıştı Avrupalı liderlerden Ukrayna’ya destek mesajları yağdı! / 28.02.25

Takvim 07:35
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