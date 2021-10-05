PKK elebaşı Duran Kalkan: "HDP, CHP’nin önünü açtı! CHP, HDP’ye muhtaçtır" / 05.10.21

Takvim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "Kürt sorunu" açıklamasının ardından HDP'yi meşru olarak gösterip "HDP'siz çözülemez" sözleri büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri hala tartışılırken PKK'nın tecavüzcüsü Duran Kalkan'dan aradaki iş birliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Kalkan, "HDP’nin bu çıkışını bazı CHP’liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP’nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP’ye muhtaçtır" dedi.