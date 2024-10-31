Türkiyenin iç cepheyi sağlamlaştırmak için attığı adımlara terör örgütü PKK yine takoz mu olacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalana Çık PKKyı lağvet çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalandan Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim mesajı geldi. PKK elebaşlarından Duran Kalkan, teröristbaşı Öcalana uyacaklarını savunsa da süreci tıkayacak yönde mesajlar verdi. Terörist Kalkan, Elbette dünyadan tecrit edilmiş, İmralı ortamında olmaz bunlar. dedi. Atılan adımın savaş taktiği olduğu göndermesini yapan terörist Duran Kalkan, Söz konusu çevreler, bağcı dövmek istemiyorlarsa, özel savaş taktiği yapmıyorlarsa, o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz. diyerek Türkiyeye şart koşmaya kalktı. PKK elebaşından TUSAŞ itirafı da geldi!