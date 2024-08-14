PKK elebaşları sıraya girip İsrailin avukatlığına soyundu. Büyükbaş terörist Duran Kalkan, Haniyenin ölümünde Türkiyenin parmağı var iftirasını atarak siyonistleri aklamaya çalıştı. Kalkandan sonra bir diğer teröristbaşı Bese Hozat, MİTe iftira atıp hem İsraile hem de güvenlik zaafiyeti sonucu Haniyenin şehadetine yol açan İrana alan açtı. Ancak bu kalleş iftirayı yine MİT çökertti. Haniyeye yönelik İstanbul ve Doha’da daha önce planlanan iki ayrı suikastın MİT’in girişimleriyle önlendiği ortaya çıktı. Peki, PKK neden ısrarla İsrailin sözcülüğünü yapıyor? İşte arka planda yatan gerçek...