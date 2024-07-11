Türkiyenin Suriyenin kuzeyindeki teröristan tezgahını dağıtması ve Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışları Kandili iyice çıkmaza soktu. PKK elebaşı Duran Kalkan Durum gerçekten ciddi diyerek düştükleri aciz durumu açık etti. Kalkan, Kerkük’ü, Musul’u hep alacağız diyorlar. Gözleri Süleymaniye kadar her tarafı ele geçirmek dedi. Suriyedeki sözde özerk yönetimin PKK/YPG siyasi güç haline gelememesinden veryansın eden Kalkan, Engeller birçok yönden geliyor. Bunların başında da Tayyip Erdoğan engeli var şeklinde konuştu.