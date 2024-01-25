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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit! 'Özgür teröristan' isteyip "AK Parti kesin yenilmeli" dedi: CHP - DEM'e 'Öcalan'lı yol haritası / 24.01.24

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit! 'Özgür teröristan' isteyip "AK Parti kesin yenilmeli" dedi: CHP - DEM'e 'Öcalan'lı yol haritası / 24.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit! 'Özgür teröristan' isteyip "AK Parti kesin yenilmeli" dedi: CHP - DEM'e 'Öcalan'lı yol haritası / 24.01.24

Takvim 00:52
02

CHP'li İBB'nin "Ekşi" operasyonu patladı | Ekrem'in sağ kolu Murat Ongun kendini ele verdi! Trol ağının parası İBB bütçesinden mi çıktı? / 24.01.24

Takvim 01:16
03

Rusya'da uçak kazası! Belgorod'da askeri nakliye uçağı düştü: Kiev ve Kremlin'den iki farklı açıklama: Esir mi taşıyordu füze mi? / 24.01.24

Takvim 01:05
04

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda çarpıcı detay! Evraklara ulaşıldı! İmzayı kendisi atmamış / 25.01.24

Takvim 00:52
05

Uğur Mumcu suikastının üzerinden 31 yıl geçti! FETÖ ve MOSSAD parmağı! Kim nasıl tehdit etti? | Cumhuriyet neyi perdeliyor? / 24.01.24

Takvim 02:52
06

Başkan Erdoğan'dan İran'la 'işbirliği' vurgusu! Türkiye-İran İş Forumu’nda kritik açıklamalar: Yeni sınır kapıları gündemimizde / 24.01.24

Takvim 15:16
07

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı adımı! Biden yönetimi kongreye mektup gönderdi / 25.01.24

Takvim 00:48
08

Kandil'den CHP - DEM'e 'köşeli' istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin'de 'eş başkanlık' talebi | 'Ekremci'lerden 'Demirtaş'lı algı oyunu / 25.01.24

Takvim 02:35
09

Bunu da yaptı! Kandil'le DEM tutan Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz'a dil uzattı: Rezil sözler / 24.01.24

Takvim 01:05
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