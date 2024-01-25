CHP - DEM ittifakında bölücü pazarlıklar sürerken PKK elebaşı Duran Kalkan, Özgür teröristan isteyerek küstah tehditler savurdu. Kalkan, Özgür Kürdistan yoksa Türklüğün geleceği tehlike altında dedi. Eli kanlı terörist açık açık AK Partinin kesin yenilgiye uğratılması gerektiğini dile getirdi, Çağrımız bu temelde diyerek CHP - DEM ittifakını işaret etti. DEMlilere Öcalanlı yol haritası çizen Kalkan, Önder Aponun fiziki özgürlüğünü hedefleyen eylem, direnme hamlelerini büyütmeli, zafere taşımalıyız dedi. Bilindiği üzere DEM, CHP Genel Merkezinde Özgür Özelle Öcalan pazarlığına oturmuştu.