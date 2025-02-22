Türkiye’nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar, PKK’yı içinden çıkılmaz bir kaosa sürükledi. Örgütün kanlı elebaşlarından Duran Kalkan, kirli planlarını bir kez daha gözler önüne serdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik PKK’yı lağvet çağrısına rağmen, Kalkan, Bir açıklama her şeyi bitirmeyecek, mücadele devam edecek diyerek Türkiye’nin Terörsüz Türkiye adımını sabote etmeye çalıştı. Teröristbaşı Öcalan’ın özgürlüğü üzerinden kışkırtıcı açıklamalar yapan Kalkan, İmralı sistemi engelleniyor, Öcalan özgür değil iddialarıyla örgüt tabanını kandırmaya devam etti. Başkan Erdoğanın Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler sözüyle köşeye sıkışan Kalkan CHP’ye de erken seçim için baskı yapın aklı verdi.