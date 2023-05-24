28 Mayısta Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkanın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayısta Kemal Kılıçdaroğluna oy toplamak için sahaya inme kararı aldı. HDPli Ferit Şenyaşar da Değişim yoksa felaket var tehdidi savurdu. Şenyaşar, 28 Mayısta değişimi yapmak için elimizi taşın altına koyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz dedi. Detaylar takvim.com.trnin özel haberinde.