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PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi / 23.05.23

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi / 23.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi / 23.05.23

Takvim 03:19
02

FETÖ - CHP kaset kumpası mağduru Muharrem İnce'den 'montaj' açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: "FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği..." / 23.05.23

Takvim 02:48
03

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda / 23.05.23

Takvim 03:26
04

PKK kanalında 'evet' mühürlü Kılıçdaroğlu yayınları! Ekranın üst tarafında oy dilendiler alt tarafında Türkiye'ye 'işgalci' dediler / 23.05.23

Takvim 02:36
05

Kafayı İcardi’ye taktı: Boca Junıors Kulübü Arjantinli golcünün transferinde kararlı! / 24.05.23

Takvim 01:14
06

Kanaryadan büyük bomda: Angel Di Maria! | Fener dev transfer için tüm imkanlarını seferber etti / 24.05.23

Takvim 01:09
07

YSK verileri açıkladı: Yurt dışında 1 milyon 466 bin 452 kişi oy kullanıldı / 23.05.23

Takvim 02:25
08

31 Mayıs'ı kaçırmayın: Emekli olmaya hazırlananlar ve borçlular dikkat!

Takvim 02:14
09

BES yarım milyon trilyona çıktı: Sistem her yıl yüzde 37 büyüyor!

Takvim 01:30
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