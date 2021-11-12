PKK elebaşı Duran Kalkan'ın CHP ve İYİ Parti'ye gönderdiği tezkere mesajı ortaya çıktı! "Erdoğan'ı indirmek için..." / 11.11.21

26 Ekimde Meclise gelen Terörle mücadele kapsamında çıkarılan tezkereye CHP bir diğer ortağı İYİ Partinin aksine HDP ile birlikte Hayır dedi. CHPye tepkiler yükselirken terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkanın Irak ve Suriye tezkereleri konusunda CHP ve İYİ Partiye 25 Ekimde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Teröristbaşı, yayınladığı videoda, Suriye-Irak tezkeresinin iki parti için önemli bir sınav olduğunu söylerken Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlibden Libyadan daha etkin Kuzey Irakta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Erdoğanın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. dedi.