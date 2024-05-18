Terör örgütü PKKya ölümcül darbe vuracak askeri harekat öncesi Kandildeki elebaşlarının son çırpınışları sürüyor. Teröristbaşı Duran Kalkan, Türkiye bu yolla her yeri kuşatacak diyerek Kalkınma Yolu projesini hedef aldı. Böyle bir şeye karşı mücadele ederiz, savaşırız diyen Kalkanın o sırada panikten sesinin titreyip kekelemesi dikkatlerden kaçmadı. Ankaranın Erbil yönetimi ile masaya oturmasından rahatsız olan Kalkan, Türkiye ile hareket edersiniz her yeri işgal ederiz diyerek Irak Bölgesel Kürt Yönetimini tehdit etti.