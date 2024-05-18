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PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korkudan sesi titredi! "Türkiye her yeri kuşatacak" endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil'i tehdit etti / 17.05.24

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korkudan sesi titredi! "Türkiye her yeri kuşatacak" endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil'i tehdit etti / 17.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korkudan sesi titredi! "Türkiye her yeri kuşatacak" endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil'i tehdit etti / 17.05.24

Takvim 04:30
02

Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig'i sallar / 17.05.24

Takvim 03:27
03

Beylikdüzü'nde hastane odasında cansız bedeni bulunan hemşire Selin Bilgin'in şüpheli ölümü: İlaç doktorun cebinden çıktı! / 17.05.24

Takvim 01:52
04

Türkiye'nin Dünyadaki Kartları! AB'nin düşünce kuruluşu EUISS raporladı: Dört kritik bölgede önemli güç / 17.05.24

Takvim 07:03
05

Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp… / 17.05.24

Takvim 02:38
06

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci'den manidar sözler! / 18.05.24

Takvim 01:05
07

Başkan Erdoğan'dan Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri / 17.05.24

Takvim 04:35
08

Rusya Devlet Başkanı Putin'den "İstanbul Anlaşması" vurgusu: Temel teşkil ediyor / 17.05.24

Takvim 05:48
09

Kamu çalışanlarına yeni destek geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli sayısı kadar istihdam...

Takvim 06:39
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