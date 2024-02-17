31 Mart yerel seçimleri öncesi adayların açıklanmasına günler kala CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Parti arasında pazarlıklar kızışıyor. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKKnın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek. dedi. Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken CHP Esenyurtta Ali Gökmen’i adaylıktan çekip DEM Parti ile ortak aday çıkarmak için kolları sıvadı. Gökmenin yerine CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya’nın ismi geçiyor. DEM Partinin Topkayaya sıcak baktığı belirtildi.