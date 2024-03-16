Kandilin Karayılanı yerel seçimlere günler kala saklandığı inden başını çıkardı. Seçimleri tarihi bir dönem olarak niteleyen PKK elebaşı Murat Karayılan, Umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır diyerek CHP - DEM ittifakını işaret etti. Mütedeyyin Kürt seçmeni manipüle etme çabasına girişen Karayılan, Ramazan ayını örnek verip fetva verecek kadar ileri gitti, AK Parti ve MHPye oy vermek günah dedi. Bilindiği üzere Özgür Özel günler önce Kayyumlardan rahatsızız diyerek DEM Partiye teminat vermişti. PKK elebaşı Mustafa Karasu gibi Murat Karayılan da CHPye Kayyumların kaldırılmasına ön ayak olun talimatı gönderdi.