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PKK elebaşı Murat Karayılan'dan CHP'ye "kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun" talimatı! 'Kent uzlaşısı' yorumu: "İyi bir sonuç alacaklar" / 16.03.24

PKK elebaşı Murat Karayılan'dan CHP'ye "kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun" talimatı! 'Kent uzlaşısı' yorumu: "İyi bir sonuç alacaklar" / 16.03.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK elebaşı Murat Karayılan'dan CHP'ye "kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun" talimatı! 'Kent uzlaşısı' yorumu: "İyi bir sonuç alacaklar" / 16.03.24

Takvim 04:15
02

ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u ne zaman iade edecek? Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı! Bülent Cihantimur'un Tayyargiller dosyasında ne işi var? / 16.03.24

Takvim 00:00
03

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri / 16.03.24

Takvim 00:00
04

CHP'deki paradan kule skandalında fondaş İsmail Saymaz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı yalanları ortaya çıktı: "41 milyon değil 25 milyon" / 16.03.24

Takvim 06:36
05

Katil İsrail 2 günde yardım merkezlerini hedef alan 5 katliam gerçekleştirdi! BM'den Refah uyarısı: 1,5 milyon Filistinli tehlikede / 16.03.24

Takvim 04:12
06

Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP'deki karanlık paranın kaynağı Ekrem İmamoğlu çıktı: Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı / 16.03.24

Takvim 06:52
07

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan gençlere özel davet: "İstanbul’umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi açıklayacağız" / 16.03.24

Takvim 04:36
08

Vadedip 'hatırlamayan' İmamoğlu köşeye sıkıştı! 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı: 'Mağdurum' dedi İstanbulluyla alay etti / 16.03.24

Takvim 03:41
09

Başkan Erdoğan'dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CHP-DEM'e ayar üstüne ayar | "İşin içine deste deste para girdi" / 16.03.24

Takvim 06:45
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