Ankara Terörsüz Fırat için kararlı... YPG ya silah bırakır ya da yok olur diyor. ABDden umduğu desteği bulamayan PKK ise son çıkmazda. Suriyede yokuz diyen Murat Karayılanı PKKnın Suriyedeki varlığını bitirmek istiyorlar diyen Helin Ümit yalanladı. Ümit, YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın? diyerek Hakan Fidanı hedef aldı. TSK ve SMOnun Ayn-el Arabı Kobani işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, Rojova devrimini boğacaklar sözleriyle çaresizlik itirafında bulundu. Türkiyeye kefen biçme hayaline kapılan teröristbaşı küstah sözler sarf etti.