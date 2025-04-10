PKK elebaşı Helin Ümit, Apo İmralıda olduğu sürece fesih kararı çıkmaz diyerek kongreyi toplamaya niyetlerinin olmadığını gösterdi. Kimse rahat rahat gezemez diye tehditler savuran Ümit, Fesih kararı çıksa da kimse bu gençliği durduramaz, bunun iyi anlaşılması lazım dedi. Kandildeki terör baronları daha önce de 50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez, Savaş sürerken kongre olmaz , Anayasa ve yasalar değişmeli, Öcalan dışında kimse PKK kongresini toplayamaz gibi bahanelerle süreci sabote etmişti.