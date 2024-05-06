Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Irak çıkarması ve TSKnın son sürat harekat hazırlığı yapması, PKKya askeri, lojistik ve barınma imkanları sağlayan iş birlikçileri panikletti. Daha önce bekamız PKK ile birlik olmamıza bağlı diyen KYB Başkanı Bafel Talabani, önce Bağdatta Irak Başbakanı Sudaniye yalvardı sonra da ABDye gitti. Talabaninin Washingtonda ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Kongre üyeleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Süleymaniyeyi yeni Kandil yapma yolunda hızla ilerleyen Talabaninin TSKnın olası askeri harekatına karşı birtakım lobi faaliyetleri yürütüp ABDli yetkililere yalvarması ise muhtemel.