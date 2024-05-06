×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
"PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti / 06.05.24

"PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti / 06.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti / 06.05.24

Takvim 05:40
02

Filistin'e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye'nin önerisi karara eklendi / 06.05.24

Takvim 02:08
03

Ahlatlıbel'deki 'halef selef' zirvesinin şifreleri! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'teknik' müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu... / 06.05.24

Takvim 03:27
04

Terör devleti İsrail, Al Jazeera'nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular / 06.05.24

Takvim 01:26
05

Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Bağımsız Filistin Devleti' vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak / 06.05.24

Takvim 07:00
06

Şampiyonluk 'altı'n tepside! Galatasaray Sivas'ı rahat geçti / 06.05.24

Takvim 03:08
07

Fetih mirası Ayasofya'dan sonra Kariye Camii de ibadete açılıyor! 79 yıl sonra bir ilk | Başkan Erdoğan da katılacak / 06.05.24

Takvim 03:49
08

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir / 06.05.24

Takvim 00:42
09

DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer'in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ... / 06.05.24

Takvim 06:35
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı