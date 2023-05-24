HDPnin ve Kandilin Kemal Kılıçdaroğluna verdiği destek tam gaz sürüyor. 28 Mayısta Kılıçdaroğlu için seferber olun çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkanın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayısta Kemal Kılıçdaroğluna oy toplamak için sahaya inme kararı aldı. PKK medyası da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. Örgütün kanalında 28 Mayıs hesap sorma günüdür dendi Kılıçdaoğluna evet mührü vuruldu. Aynı anlarda ekranın alt tarafında Türkiye Cumhuriyetinden işgalci olarak bahsedildi.