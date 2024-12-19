Suriyede yeni bir dönem başladı. Esad devrildi terör örgütü PKK köşeye sıkıştı Türkiyenin Anahtar rolü pekişti. Mossad ajanı Bernard Henri Levy, Türkiyenin Suriyedeki rolünü ve PKKya yönelik mücadelesini hedef alarak, Batıyı yaptırım uygulamaya çağırdı. Türkiyenin terörle mücadelesini etnik temizlik olarak nitelendiren Levy, özellikle Münbiç ve Tel Rıfattan PKKnın sökülmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Batıya, Türkiyenin gücünü kırmak için NATO üyeliği ve ekonomi üzerinden baskı yapma çağrısı yaptı. Peki kimdir bu Bernard Henri Levy, PKK sıkışınca neden devreye girdi? Takvim.com.tr Mossad ajanının arşivini açıyor...