İmralının kapılar tam 4 kez açıldı. Teröristbaşı Öcalan bizzat PKKnın paradigmasının çöktüğünü söyleyip fesih çağrısı yaptı. DEM Parti İmralı heyeti de Dünden daha umutluyuz. Öcalan da moralli ve umutlu dedi. Ancak PKKdan hala somut adım gelmedi. Kandildeki terör baronları silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine her fırsatta süreci yokuşa sürmeyi tercih etti. PKK Yürütme Komitesi sabotaj ve pazarlık kokan 1 Mayıs mesajında Bize ulaşan somut bir şey yok deyip süreci ağırdan aldıklarını itiraf etti. Kongreyi Öcalan yönetsin şartı koşuldu.