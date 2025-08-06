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PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz" / 06.08.25

PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz" / 06.08.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK silah bıraktı YPG "entegre olacak" korkusu sardı! CIA ajanı Rubin'den küstah tehdit: "Türkiye'nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz" / 06.08.25

Takvim 04:18
02

Emekliye para iadesi gündemde! En az 30 bin TL avantaj

Takvim 02:49
03

ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok! / 06.08.25

Takvim 01:44
04

Devletin gücü e-imza çetesine geçit vermedi! Gereği yapıldı muhalefetin “devletin acziyeti” yalanı çöktü | Son yılların en kapsamlı bilişim operasyonu / 06.08.25

Takvim 07:04
05

Elektronik imza sahteciliğinde flaş gelişme | 57 ismin olduğu liste ortaya çıktı / 06.08.25

Takvim 00:40
06

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek / 05.08.25

Takvim 06:23
07

Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak? / 05.08.25

Takvim 04:45
08

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit'e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu / 05.08.25

Takvim 02:55
09

Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: "57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir" / 05.08.25

Takvim 02:29
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