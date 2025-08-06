CIA, PKKnın silah bırakması ve YPGnin Şama entegrasyon süreciyle şekillenen Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge hedefini sabote etmek için kolları sıvadı. CIA ajanı Michael Rubin, Türkiyenin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor başlıklı küstah bir yazı kaleme aldı. PKK/YPGnin İsrail ve ABDli derinler tarafından desteklendiği bir ortamda ana hedefin Türkiye olacağını ima eden Rubin, Sükunet sona erecek diyerek Türkiye ve Başkan Erdoğanı tehdit etmeye kalktı. Rubin daha önce de ABD Suriyede Türkleri öldürmeye hazırlanmalı, İsrail YPGye silah versin, YPG İsrail için çalışsın gibi tezler sunmuştu.