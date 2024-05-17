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PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan'dan 'sabotaj' itirafı... CHP'ye 'takipteyiz' tehdidi / 16.05.24

PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan'dan 'sabotaj' itirafı... CHP'ye 'takipteyiz' tehdidi / 16.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan'dan 'sabotaj' itirafı... CHP'ye 'takipteyiz' tehdidi / 16.05.24

Takvim 03:29
02

Böyle anne olmaz olsun! TikTok'ta canlı yayıp açtı, 8 yaşındaki kızına mide bulandıran sözler sarf etti | Gözaltına alındı / 16.05.24

Takvim 01:00
03

Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak / 16.05.24

Takvim 03:40
04

Robert Fico suikastı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk'a ölüm tehdidi: Slovaklar bize ne yapılması gerektiğini gösterdi / 16.05.24

Takvim 01:28
05

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik'i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile'den / 16.05.24

Takvim 06:35
06

Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu / 16.05.24

Takvim 07:01
07

6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis... Ahmet Türk'e 10 Figen Yüksekdağ'a 30 yıl / 16.05.24

Takvim 06:02
08

Serdar Sertçelik'in kaçış trafiği belli oldu! Ankara'dan Kos'a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi / 17.05.24

Takvim 06:08
09

Ankara'da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul edecek / 16.05.24

Takvim 03:02
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