Türk siyasetindeki yumuşama süreci ve tesis edilen pozitif iklim PKKyı huzursuz etti. Özgür Özelin AK Partiyi ziyareti Başkan Recep Tayyip Erdoğanın da CHPye yapmayı planladığı iade-i ziyaretten PKK elebaşları rahatsız. Kandil sapığı Duran Kalkan, CHP herkesi uzlaşmaya çekerse oradan faşizm çıkar. Ciddi bir şey göremedik. Ama böyle uzun uzadıya da şey etmeyiz. Bu kredi biter diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi. CHPye kendinizi yenileyin, sorumluluk alın diye seslenen Kalkan, Böyle olursa iyi olur ifadelerini kullandı.