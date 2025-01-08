Ankarada Suriye ve PKK konu başlıklı masa kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzaniyi kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Erdoğanın Suriyenin geleceğinde teröre yer olmadığını bildirdiği ifade edildi. Bilindiği üzere IKBY, PKK-YPG konusunda Ankaraya müzahir bir tutum içerisinde. Mesrur Barzani Türkiye, PKK’ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK, Kürtlük iddiasında bulunuyorsa silah indirsin diyor. Neçirvan Barzani ise PKK bir çözümün olmasını istiyorsa bu eylemlerini terk etmelidir. Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir görüşünü savunuyor.