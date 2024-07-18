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PKK'da 'Türkiye-Suriye' korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı / 18.07.24

PKK'da 'Türkiye-Suriye' korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı / 18.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK'da 'Türkiye-Suriye' korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı / 18.07.24

Takvim 06:20
02

Cenk Tosun Beşiktaş'a veda etti! Dikkat çeken detay... / 18.07.24

Takvim 01:37
03

Sürpriz ikili: Tuba Ünsal'ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı! / 18.07.24

Takvim 01:13
04

15 Temmuz'un beyin takımı FETÖ'cülere 'Akın' akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi? / 18.07.24

Takvim 05:40
05

Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü

Takvim 02:46
06

FETÖ'nün bombaladığı Gazi Meclis'te 15 Temmuz'a dil uzattı! DEM'li Tülay Hatimoğulları "kıyamete kadar affedilmeyecekler" listesine girdi / 17.07.24

Takvim 03:17
07

Başıboş köpek düzenlemesi yarın Meclis komisyonunda görüşülecek! Uygulamayan belediye başkanlarına hapis cezası var / 17.07.24

Takvim 07:12
08

ABD'den Suriye'nin kuzeyine zırhlı araç ve hava savunma sistemi! PKK dostu Kurilla yine sahnede... Panama'dan Irak'a kanlı işgal geçmişi / 17.07.24

Takvim 05:32
09

Donald Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce almış! Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? İkinci bir tetikçi olabilir / 17.07.24

Takvim 03:37
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