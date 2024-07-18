Türkiyenin Irak ve Suriyede yaptığı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKKyı bu kez normalleşme korkusu sardı. Suriyede belli bölgeleri işgal ederek Türkiye sınırında teröristan hayali kuran PKKnın elebaşlarından Bese Hozat, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın attığı Suriye adımı sonrası Beşar Esada seslendi. Erdoğanın yaptığı tarihi normalleşme çağrısını hedefe koyan Bese Hozat, Beşar Esad Türkiye ile birleşip Kürtlere karşı bir soykırım savaşına girerse kuzeydoğu Suriye halkları tüm gücüyle direnir. diyerek hem köşeye sıkıştıklarını itiraf etti hem de tehditler savurarak süreci sabote etmeye çalıştı.