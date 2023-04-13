Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarının HDPKK ve türevleriyla açıktan yürüttüğü kirli işbirliği sonrası Kandilden peşi sıra destek açıklamaları gelmiş 7li koalisyonun önünün açık olduğu söylenmişti. PKKlı büyük başlardan Helin Ümit, Bizim savaşmamız size umut oluyor vurgusu yaparak 7li koalisyona Küçük hesap yapmayın, birlik olun zılgıtı çekti. Ümit, Türkiyedeki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız mesajını vermeyi de ihmal etmedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.