CHPli Kemal Kılıçdaroğluna adaylık yolunda destek veren HDPnin hülle oyunuyla seçime Yeşil Sol adıyla gireceği herkesin malumu. Bu kapsamda terör örgütünün uzantısı olan parti saha çalışmalarına hız verdi, Disa Em isimli seçim şarkısı duyuruldu. Ancak söz konusu şarkıyı PKKnın müzik organizasyonlarını yapan Hunergeha Welat adlı grubun yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan terör örgütü PKKnın 7li koalisyona ve Kılıçdaroğluna sözler verdiği desteği sazla taçlandırması dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.