Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola seçime giden 7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHPli Kemal Kılıçdaroğluna Kandilden destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK propagandası yapan bir televizyon kanalında konuşan terörist elebaşı Bese Hozat, 7li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna desteklerini bir kez daha açıkladı ve seçimi boykot çağrılarına karşı seçmenleri tehdit etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerle aynı söylemi kullanan elebaşı Hozat, aynı açıklama içerisinde Erdoğan bizi vuruyor, silahları geliştiriyor derken hem de terör örgütü PKK ile ilişki içerisinde olduğu iftirasını attı. HDP ve CHPnin yaptığı kirli pazarlığı itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Hozat, Kılıçdaroğluna oy verilmemesi ve Öcalanın serbest bırakılmaması durumunda iç savaş çıkartacaklarını açıkladı.