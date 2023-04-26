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PKK'dan 7'li ve Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Elebaşı Bese Hozat'tan tehdit: "Sakın boykot etmeyin" | Öcalan itirafı: "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" / 25.04.23

PKK'dan 7'li ve Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Elebaşı Bese Hozat'tan tehdit: "Sakın boykot etmeyin" | Öcalan itirafı: "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" / 25.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK'dan 7'li ve Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Elebaşı Bese Hozat'tan tehdit: "Sakın boykot etmeyin" | Öcalan itirafı: "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" / 25.04.23

Takvim 05:31
02

Cimbom’un parolası 12: Zirvede yer alan Galatasaray kağıdı kalemi eline aldı! / 26.04.23

Takvim 04:16
03

Başkan Erdoğan'dan 'Eve Dönüş Projeleri' paylaşımı: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık / 25.04.23

Takvim 01:20
04

Muharrem İnce, 7'li koalisyona 'son çağrım' diyerek verdi veriştirdi: Maskelerinizi tek tek düşürürüm / 25.04.23

Takvim 01:38
05

Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı / 25.04.23

Takvim 01:52
06

Yok böyle tempo! Başkan Erdoğan “Türkiye Yüzyılı” için kolları sıvadı, Bay Bay Kemal ise bakakaldı / 25.04.23

Takvim 02:12
07

Hamileri Kılıçdaroğlu! HDPKK ve türevleri bölücülükte vitesi 5'e taktı: "Öcalan’ı özgürleştireceğiz, İmralı'nın kapılarını açacağız" / 25.04.23

Takvim 02:56
08

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Takvim 02:35
09

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Takvim 03:21
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