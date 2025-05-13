27 Şubatta İmralıdan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayısta kongresini toplayan PKK, bugün fesih kararını duyurdu. Örgüt medyası fesih kongresinde çekilen fotoğrafları basına servis ederken iki elebaşının ölümünün gizlendiği tescillendi. Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytanın ölümünün terör örgütü PKKdan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendiği bildirildi. MİT, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada terörist Kaytanın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğünü ve defin işlemini yapan PKKlılar infaz edildiğini açıklamıştı.