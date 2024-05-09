Başkan Erdoğanın Özgür Özeli kabulüyle başlayan Türk siyasetindeki pozitif eğilim kaos simsarları ve terör baronlarını huzursuz etti. Kandilden yumuşayan siyasi iklimi zehirleyen küstah bir duyuru geldi. PKK elebaşı Helin Ümit Savaş sürdükçe siyasette yumuşama olmaz tehdidinde bulunup süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi. Geçtiğimiz günler de Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok görüşünü savunan CHP destekli birtakım fondaşlar, PKK medyasında kaos ve kutuplaştırma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu ve Ekremci güruhun da siyasetteki pozitif iklimden rahatsız olduğu biliniyor.