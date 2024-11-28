PKK elebaşı Duran Kalkan saklandığı inden küstah tehditler savurdu. Süreci tıkamak için TUSAŞa saldırdık itirafında bulunan Kalkan, Kayyumlar kalkmazsa kıyamet kopar, bu işler seçimle olmuyorsa savaşla olur. Bize uzanan elleri kırmalıyız diyerek ikinci bir Hendek Olayı hayaline kapıldı. Teröristbaşı sokaklarda gerilla mücadelesi başlatılması gerektiğini söyleyip kayyum atanan illerdeki bölücü unsurlara Harekete geçin! Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü talimatı verdi. AK Parti ve MHP lideri Devlet Bahçeliyi hedef alan skandal sözler sarf etti.