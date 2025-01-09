İmralıdan gelen Çağrı yapmaya hazırım mesajı Kandildeki terör baronlarını çıkmaza soktu. PKK elebaşları süreci tıkayacak eylem ve söylemler geliştirdi. Son olarak PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan, Selahattin Erdem mahlasıyla Kürt özgürlüğü ve barışı öz savunmasız olmaz başlıklı bir yazı kaleme aldı. Müstear isimle sabotaja başlayan Kalkan, İmralıdan gelecek olası bir silah bırakma çağrısına ilişkin Silah indirmeyiz, dağılmayız mesajı verdi. Öz savunma yoksa barış da yok diyen elebaşı, CHPye dikkat çeken bir mesaj gönderdi.