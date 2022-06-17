PKK'lı teröristbaşı Tekin Yoldaş'tan 'Gezi' itirafı: Arkasında biz varız, yarım kalan işi bitireceğiz / 17.06.22

6lı masanın Gezi güzellemesi yakıp özellikle Kemal Kılıçdaroğlunun, Gezi baskına baskına isyandır demesi Meral Akşenerin, Gezi milli şuurunun ayağa kalkmasıdır sözleriyle ülkeyi bölmek isteyenlere destek vermesi dikkatlerden kaçmamıştı Bugün ise terör örgütü PKKnın sözde yöneticilerinden itiraflar geldi. Teröristbaşı Tekin Yoldaş şu ifadeleri kullandı: Şunu da söylemek lazım. Halkların Direnişi Hareketi ismiyle biz Gezi direnişinin yarattığı etkiyle kurulduk. O Gezi direnişinin arayışı bizde cisimleşmiş oldu. Bugün birçoğumuz Gezi ayaklanmasında önde olmuş arkadaşlarımızdı. İşte 6lı masa ve PKKnın aynı masada olduğunu kanıtlayan skandal sözler...