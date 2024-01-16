CHP - DEM hattındaki kirli ittifak bebek katili Abdullah Öcalanın özgürleştirilmesi temeline oturtuldu. DEMli Tayip Temel, Asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti. Bir yandan da PKKnın Avrupa ayağı CHP - DEM ittifakına yol haritası çizmekten geri durmadı. Sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Partinin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalanı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi. Özgür Özelden kayyum vaadi alan DEMli delegeler ise skandalda vites yükseltip Abdullah Öcalanın paradigması hayat buluyor dedi.