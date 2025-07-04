PKKnın silah bırakma takviminin konuşulduğu günlerde Kandildeki terör baronları süreci baltalamak için kolları sıvadı. Son olarak sahneye PKKnın çatı yapısı KCKnın elebaşı Mustafa Karasu çıktı. Süreç tıkandı diyen Karasu, umut hakkından yasal düzenlemelere bir dizi pazarlığa girişip Gel silah demeyle bu iş olmaz ifadelerini kullandı. TSKya kimyasal silah iftirası atan KCKlı Karasu, Devlet içinde bir kesim bu süreci bozmak istiyor yalanına sarıldı. Öz yönetimÖzerklik isteyip Kürt sorunu çözülmeden Türkiye’ye demokrasi ve özgürlük gelmez tehdidi savurdu.